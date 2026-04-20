Incubo Alcaraz cosa ha al polso! Bruttissima notizia

A Madrid, il match tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è stato cancellato. La partita era tra gli incontri più attesi del torneo, ma non si terrà a causa di un problema di salute di Alcaraz. Secondo le prime informazioni, l’atleta ha mostrato un infortunio al polso durante l’allenamento precedente, che ha reso impossibile il suo impegno in campo. La notizia è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori del torneo.

A Madrid non ci sarà l’atteso nuovo capitolo della rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, uno degli incroci più attesi del tennis mondiale. Un’assenza che pesa sul torneo e sul circuito. Il tennista spagnolo è stato infatti fermato da un problema al polso destro, lo stesso che lo aveva già costretto a rinunciare alla partecipazione a Barcellona, alimentando fin da subito le preoccupazioni sulle sue condizioni. Nelle ultime ore, Alcaraz è stato visto con un evidente tutore che avvolge polso e avambraccio fino quasi al gomito, a conferma della serietà dell’infortunio e della necessità di immobilizzare l’articolazione. Le sue precedenti dichiarazioni lasciavano già intendere la gravità del problema, anche se al momento non sono stati forniti tempi certi di recupero, lasciando aperti molti interrogativi sul suo ritorno in campo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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