Incidente contro un muretto e rifiuto dell’alcol test | denunciato un uomo

Nella mattinata del 18 aprile, una pattuglia della polizia locale è intervenuta a Como, all’incrocio tra via Ninguarda e via Baraggia. Durante l’intervento, un uomo è stato denunciato dopo aver causato un incidente contro un muretto e aver rifiutato di sottoporsi all’alcol test. L’episodio ha coinvolto una sola persona e non sono stati segnalati altri veicoli o feriti.

Intervento della polizia locale nella prima mattinata del 18 aprile a Como, dove un uomo è stato denunciato dopo un episodio avvenuto all’incrocio tra via Ninguarda e via Baraggia. Erano circa le 5 quando gli agenti sono stati allertati da una società di soccorso stradale per la presenza di una.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Uomo denunciato dopo lite in auto: trovati coltelli e rifiuto di collaborare con le forze dell’ordineUn’accesa lite tra due automobilisti a Porto Garibaldi, nel territorio di Comacchio, ha scatenato un intervento lampo delle forze dell’ordine che ha... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Un'auto nel canalone, una ribaltata e una terza contro un muro: notte di incidenti nel Brindisino; Incidente contro un muretto e rifiuto dell’alcol test: denunciato un uomo; Con l'auto contro un muretto: 65enne muore 24 ore dopo i soccorsi; Si schianta con l’auto contro un muretto: soccorso e portato in ospedale, 65enne muore dopo 24 ore. Grave incidente a Besozzo: auto si schianta contro un muro, due feritiBESOZZO, 20 aprile 2026 – Un impatto violentissimo ha scosso la quiete della mezzanotte in via 25 Aprile. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il control ... varese7press.it Motociclista di 49 anni si schianta contro un muretto: è graveUn motociclista di 49 anni è in condizioni gravissime dopo un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle 11.15, a Pieve Torina, in provincia di Macerata. L’uomo, nato a Jesi e residente ... lanuovariviera.it Grave incidente a Melito, centauro 20enne si schianta contro un'auto: è in pericolo di vita - facebook.com facebook Brutto incidente in campo per #Klinsmann jr.: "La mia stagione finisce qui" x.com