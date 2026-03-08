Valutiamo vie legali Sal Da Vinci l’avvocato non ci sta e sbotta | Siamo pronti

Dopo la finale di Sanremo, si sono intensificati i commenti e le discussioni attorno a Sal Da Vinci. L'artista ha dichiarato che valuteranno vie legali e il suo avvocato ha confermato la prontezza a procedere. La situazione ha attirato l’attenzione, con molti che continuano a parlare di quanto accaduto anche dopo la conclusione dell’evento.

A Sanremo c’è chi vince e chi. resta al centro della scena anche dopo i titoli di coda. Nelle ore successive alla finale, intorno a Sal Da Vinci è cresciuto un rumore di fondo sempre più forte: commenti, discussioni, frecciate. E a un certo punto, qualcuno ha iniziato a chiedersi se si stesse parlando ancora di musica o di altro. Perché il successo di Per sempre sì ha spaccato il pubblico e la critica, mentre a Napoli l’accoglienza è stata da festa grande. Online, invece, il tono è salito. E quando i confini si confondono, arriva inevitabilmente la domanda: dov’è che finisce il giudizio su una canzone e comincia l’attacco alla persona? Quando la critica cambia faccia: “Non è più solo musica”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

