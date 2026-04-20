Inaugurato a Pisa il radiotelescopio per studenti più grande d’Italia | mapperà la Via Lattea anche di giorno
A Pisa è stato inaugurato il più grande radiotelescopio dedicato all’uso didattico mai installato in Italia. Il nuovo strumento, chiamato PULSAR, è stato aperto ufficialmente il 15 aprile e consentirà di studiare la Via Lattea anche durante le ore diurne. Il radiotelescopio rappresenta un passo importante per le attività di formazione e ricerca nel settore astronomico.
PISA – Pisa si proietta verso i segreti del cosmo attraverso l’ascolto delle onde radio. Il 15 aprile ha segnato il debutto ufficiale di PULSAR, il più imponente radiotelescopio a scopo didattico mai installato sul territorio nazionale. La struttura ha trovato casa presso il Dipartimento di Fisica “Enrico Fermi” dell’ Università di Pisa. L’innovativo apparato, battezzato con un nome e un logo scelti direttamente dagli universitari tramite un concorso di idee, si avvale di una imponente parabola del diametro di cinque metri. La sua particolarità risiede nel metodo di indagine: la radioastronomia, infatti, non si basa sull’osservazione visiva della luce cosmica, ma sulla captazione dei segnali radio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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