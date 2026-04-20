Inaugurato a Pisa il radiotelescopio per studenti più grande d’Italia | mapperà la Via Lattea anche di giorno

A Pisa è stato inaugurato il più grande radiotelescopio dedicato all’uso didattico mai installato in Italia. Il nuovo strumento, chiamato PULSAR, è stato aperto ufficialmente il 15 aprile e consentirà di studiare la Via Lattea anche durante le ore diurne. Il radiotelescopio rappresenta un passo importante per le attività di formazione e ricerca nel settore astronomico.

PISA – Pisa si proietta verso i segreti del cosmo attraverso l’ascolto delle onde radio. Il 15 aprile ha segnato il debutto ufficiale di PULSAR, il più imponente radiotelescopio a scopo didattico mai installato sul territorio nazionale. La struttura ha trovato casa presso il Dipartimento di Fisica “Enrico Fermi” dell’ Università di Pisa. L’innovativo apparato, battezzato con un nome e un logo scelti direttamente dagli universitari tramite un concorso di idee, si avvale di una imponente parabola del diametro di cinque metri. La sua particolarità risiede nel metodo di indagine: la radioastronomia, infatti, non si basa sull’osservazione visiva della luce cosmica, ma sulla captazione dei segnali radio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Inaugurato a Pisa il radiotelescopio per studenti più grande d’Italia: mapperà la Via Lattea anche di giorno Notizie correlate All'Università di Pisa l'Universo si 'ascolta' con il più grande radiotelescopio didattico d'ItaliaAll’Università di Pisa, gli studenti di fisica hanno da oggi un nuovo strumento a disposizione per lo studio dell'astrofisica che permetterà loro di... Leggi anche: Inaugurato il murale della legalità. Il giorno di festa della polizia locale con gli studenti del liceo artistico Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascoltando l’Universo con le onde radio: inaugurato all'Università di Pisa il più grande radiotelescopio didattico d'Italia; Ecco Pulsar, il grande orecchio che ascolta e mappa il cielo: il nuovo radiotelescopio inaugurato a Pisa; All'Università di Pisa l'Universo si 'ascolta' con il più grande radiotelescopio didattico d'Italia; Inaugurato PULSAR, il radiotelescopio che permetterà agli studenti di mappare l’idrogeno della Galassia. A Pisa inaugurato Pulsar, il più grande radiotelescopio didattico d'ItaliaSentire lo spazio, osservare le nubi di idrogeno nella Via Lattea e utilizzarle per costruire una mappa tridimensionale della nostra galassia ora sarà possibile anche grazie a Pulsar, il più grande ra ... ansa.it Ecco Pulsar, il «grande orecchio» che ascolta e mappa il cielo: il nuovo radiotelescopio inaugurato a PisaHa un diametro di 5 metri ed è il più grande strumento didattico di questo tipo in tutta Italia. Il nome scelto dagli studenti dell'Università di Pisa ... corrierefiorentino.corriere.it Nel prossimo futuro, Andromeda e la Via Lattea si fonderanno in un’unica gigantesca galassia ellittica. Esploriamola grazie ad Hubble: - facebook.com facebook