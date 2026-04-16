All' Università di Pisa l' Universo si ' ascolta' con il più grande radiotelescopio didattico d' Italia

Da pisatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Università di Pisa è stato inaugurato un nuovo radiotelescopio didattico, chiamato Pulsar, che rappresenta il più grande in Italia dedicato allo studio dell’astrofisica. L’apparecchio permette agli studenti di ascoltare direttamente i segnali provenienti dall’Universo, offrendo un supporto pratico alle attività di insegnamento e ricerca. La struttura si inserisce nel percorso formativo degli studenti di fisica, offrendo loro l’opportunità di approfondire le conoscenze sul cielo e sui fenomeni cosmici.

All’Università di Pisa, gli studenti di fisica hanno da oggi un nuovo strumento a disposizione per lo studio dell'astrofisica che permetterà loro di 'ascoltare' l'Universo: si chiama Pulsar ed è il più grande radiotelescopio didattico d’Italia, uno strumento progettato per portare studentesse e.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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