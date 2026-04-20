In piena crisi energetica Eni scopre un tesoretto di gas in Indonesia tra paludi coccodrilli e oranghi nel bacino del Kutei

In un momento di crisi energetica, Eni ha comunicato di aver trovato una nuova riserva di gas nel bacino del Kutei, in Indonesia. La scoperta è avvenuta con il pozzo esplorativo Geliga-1, perforato nel blocco Ganal, situato a circa 70 chilometri dalla costa del Kalimantan Orientale. La zona interessata si trova in un’area caratterizzata da paludi, coccodrilli e oranghi.

Eni annuncia una nuova importante scoperta a gas effettuata dal pozzo esplorativo Geliga-1, perforato nel blocco Ganal nel bacino del Kutei, a circa 70 km dalla costa del Kalimantan Orientale, nell’offshore indonesiano. Le stime preliminari indicano volumi in posto pari a circa 140 miliardi di metri cubi di gas (5 Tcf) e 300 milioni di barili di condensati nell’intervallo incontrato. Il pozzo Geliga-1 è stato perforato fino a una profondità totale di circa 5.100 metri in circa 2.000 metri di profondità d’acqua e ha incontrato una significativa colonna a gas nell’intervallo miocenico, caratterizzato da eccellenti proprietà petrofisiche. È previsto un test di produzione per valutare la produttività del giacimento.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - In piena crisi energetica, Eni scopre un “tesoretto” di gas in Indonesia tra paludi, coccodrilli e oranghi nel bacino del Kutei Notizie correlate Eni, nuovi significativi volumi per mercato da scoperta gas in IndonesiaEni annuncia una nuova importante scoperta a gas effettuata dal pozzo esplorativo Geliga-1, perforato nel blocco Ganal nel bacino del Kutei, a circa... Gas russo: il dilemma di Meloni tra geopolitica e crisi energeticaIl governo italiano affronta una sfida multidimensionale che intreccia la sicurezza energetica nazionale con le delicate relazioni internazionali e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Energia, l’allarme di Descalzi (Eni) e Cattaneo (Enel); Eni: Senza gas russo rischio blackout in Europa; Gas egiziano | il pozzo Denise W 1 la scoperta che non basta a mettere in sicurezza il Cairo. L'Egitto fragile e in piena crisi energetica, ma con un grande tesoro da sfruttareL'annuncio di Eni sulla scoperta di nuove importanti riserve di gas naturale nel Mediterraneo orientale è una grandissima opportunità, ma ... huffingtonpost.it Iran e crisi energetica, Meloni replica a Descalzi (Eni): Riaprire al gas russo? Bisogna stare molto attentiCrisi energetica, Giorgia Meloni invita alla prudenza dopo le dichiarazioni di Claudio Descalzi sulle forniture e le strategie future ... affaritaliani.it Eni ha scoperto un grande giacimento di #gas in Indonesia (pozzo esplorativo Geliga-1, nel Kutei) con riserve stimate in circa 140 miliardi di metri cubi di gas e 300 milioni di barili di condensati (idrocarburi liquidi a bassa densità), che potrebbero allentare l - facebook.com facebook #Eni scopre altro #gas in Indonesia. Potrà esportarlo per abbassare la pressione sui mercati x.com