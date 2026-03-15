In Italia, più di due milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni non studiano né lavorano, secondo i dati più recenti. La disoccupazione in questa fascia d’età si attesta tra il 18 e il 19 per cento. La portavoce dell’Osservatorio ha evidenziato che il problema deriva dalla mancanza di fiducia nel futuro. Questi numeri mostrano una situazione ancora critica per il mercato del lavoro giovanile.

Secondo i dati più recenti dell’Istat, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 il tasso di disoccupazione nella fascia tra i 15 e i 24 anni si mantiene attorno al 18-19%. Parallelamente resta elevato il numero dei giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training), che in Italia superano i due milioni tra i 15 e i 34 anni. Un dato che evidenzia come la transizione tra scuola e lavoro resti uno dei nodi più complessi del sistema italiano. Accanto a questo quadro emerge anche un altro fenomeno che riguarda le scelte formative dei giovani. I dati sulle iscrizioni alle scuole superiori diffusi... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oltre due milioni di giovani in Italia non studiano e non lavorano, Claudia Conte: «Il problema parte dalla mancanza di fiducia nel futuro»

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