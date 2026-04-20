In Europa, un imprenditore ceco nel settore delle armi ha accumulato ricchezza grazie alle vendite dirette ai paesi coinvolti nei conflitti in Ucraina e Iran. La sua attività si concentra sulla produzione e la distribuzione di armamenti, con un interesse particolare per mercati in zone di tensione. La sua presenza si fa notare in un settore sempre più soggetto a regolamentazioni internazionali e a dibattiti sulla vendita di armi.

Il 23 gennaio 2026 Michal Strnad ha assistito al debutto in borsa della sua azienda, il Czechoslovak Group (Csg). Nel primo giorno di contrattazioni il prezzo delle azioni del nuovo colosso europeo delle armi è salito del 28 per cento e la fortuna dell’imprenditore ceco è quasi raddoppiata, raggiungendo i 37 miliardi di dollari, circa il dieci per cento del pil del suo paese. Nelle prime settimane del 2026, solo il patrimonio di Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, è cresciuto di più. Fino a poco tempo fa Strnad era quasi sconosciuto, anche in cechia. Come ha scritto l’Economist, che lo ha incontrato di recente, il fabbricante d’armi ha...🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - In Europa c’è un nuovo signore delle armi

Petropia (2027) – Idris Elba & Natalie Portman | Concept Trailer

Notizie correlate

Leggi anche: "Trump minacciò lo stop delle armi a Kiev se l'Europa fosse rimasta fuori dalla coalizione Hormuz"

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 13 marzo 2026: Irene e Cesare di nuovo viciniNuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: In Europa c’è un nuovo signore delle armi; Un nuovo modello sportivo si fa largo in Europa; Ti abbiamo visto sbirciare: il nuovo pubblico involontario degli smartphone in Europa; Péter Magyar a colloquio con von der Leyen: lo sblocco dei fondi UE per l'Ungheria è priorità fondamentale.

Il Bologna è arrivato ai quarti di finale di Europa League, ma in campionato ha perso tanto terreno rispetto ai posti che garantiscono un piazzamento alle coppe. Colpa, secondo Italiano, anche del calendario: giocare di giovedì sera e poi di domenica non ha a x.com

Como, in caso di Europa servono italiani: Daniel Maldini e altre quattro idee suggestive per Cesc Fàbregas, siete d’accordo con le nostre scelte Nicolas Cariglia - facebook.com facebook