In Brianza crolla la cassa integrazione | che cosa è successo

In Brianza, i dati più recenti mostrano una diminuzione delle richieste di cassa integrazione rispetto ai mesi precedenti, mentre in Lombardia si registra un aumento dell’uso di strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori. A Monza e in altre zone della regione, le aziende sembrano aver ridotto le richieste di integrazione, anche se il quadro complessivo rimane complesso. La situazione differisce rispetto alle tendenze che si osservano in altre parti della regione.

Emergenza lavoro: mentre in Lombardia esplode la cassa integrazione straordinaria, a Monza e in Brianza le aziende pare – secondo i dati – tirare un sospiro. I dati nel primo trimestre del 2026 parlano di una diminuzione della cassa integrazione del 23% (per l’esattezza un -22,8%). Un dato che.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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