In bici contro un furgone che stava svoltando è gravissimo

Un incidente grave si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 20 aprile sulla strada provinciale 14 della Val Chero, nei pressi del cimitero di Rezzano di Carpaneto. Un uomo di 69 anni, in sella alla bicicletta, è stato investito da un furgone che stava svoltando. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie e si è reso necessario il trasporto in ospedale con l’elicottero.

Versa in condizioni disperate il 69enne che, nella tarda mattinata di lunedì 20 aprile, è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto sulla strada provinciale 14 della Val Chero, all’altezza del cimitero di Rezzano di Carpaneto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, in sella una.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate In bici contro un furgone che sta svoltando, è gravissimoVersa in condizioni disperate il 69enne che, nella tarda mattinata di lunedì 20 aprile, è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto sulla... Si schiantano col furgone contro la barriera dell’autostrada, quattro feriti. Uno è gravissimoRosignano, 3 marzo 2026 – E’ di quattro feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quindicenne in bici contro un’auto: grave; Scontro fra bici e furgone sulla Provinciale, ciclista portato in ospedale in gravi condizioni; Cesenatico, in bici contromano sulla rampa dell’Adriatica, viene centrato da un furgone - Gallery; RAVINA, TRAVOLTO IN BICI DA UN FURGONE, E’ GRAVISSIMO IN OSPEDALE. Incidente a Cesenatico in viale Trento. Furgone contro biciSecondo le prime ricostruzioni chi era in bicicletta ha attraversato il tratto di viale Trento in foto per poi scendere dalla bici ... livingcesenatico.it Tragico incidente in paese, furgone travolge un anziano in bici: morto un 80enne, il conducente del mezzo positivo alla cocainaVERONA. Tragedia in paese nel veronese, furgone travolge un ciclista: muore un ottantenne, l'uomo alla guida del mezzo positivo alla cocaina. L'incidente è avvenuto questa mattina, martedì 7 aprile po ... ildolomiti.it Ultim'ora e aggiornamento Il corpo di un rider trovato in strada. Vicino la sua bici fracassata. Quasi certamente è stato un pirata della strada - facebook.com facebook Parroco aggredito mentre tornava a casa in bici: colpito da un pugno x.com