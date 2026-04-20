In bici contro un furgone che sta svoltando è gravissimo

Nella tarda mattinata di lunedì 20 aprile, un incidente si è verificato sulla strada provinciale 14 della Val Chero, vicino al cimitero di Rezzano di Carpaneto. Un uomo di 69 anni, in bicicletta, è stato coinvolto in uno scontro con un furgone che stava svoltando. Le condizioni dell’uomo sono risultate gravissime e i soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto.

Versa in condizioni disperate il 69enne che, nella tarda mattinata di lunedì 20 aprile, è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto sulla strada provinciale 14 della Val Chero, all’altezza del cimitero di Rezzano di Carpaneto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, in sella una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Si schiantano col furgone contro la barriera dell’autostrada, quattro feriti. Uno è gravissimoRosignano, 3 marzo 2026 – E’ di quattro feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi,... Bici-furgone. Grave 41enne di VinciSulla strada in discesa che collega San Baronto con Lamporecchio, in località Collececioli, su una curva, ieri intorno alle 13 si è verificato un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Quindicenne in bici contro un’auto: grave; Scontro fra bici e furgone sulla Provinciale, ciclista portato in ospedale in gravi condizioni; Cesenatico, in bici contromano sulla rampa dell’Adriatica, viene centrato da un furgone - Gallery; RAVINA, TRAVOLTO IN BICI DA UN FURGONE, E’ GRAVISSIMO IN OSPEDALE. Incidente a Cesenatico in viale Trento. Furgone contro biciSecondo le prime ricostruzioni chi era in bicicletta ha attraversato il tratto di viale Trento in foto per poi scendere dalla bici ... livingcesenatico.it Tragico incidente in paese, furgone travolge un anziano in bici: morto un 80enne, il conducente del mezzo positivo alla cocainaVERONA. Tragedia in paese nel veronese, furgone travolge un ciclista: muore un ottantenne, l'uomo alla guida del mezzo positivo alla cocaina. L'incidente è avvenuto questa mattina, martedì 7 aprile po ... ildolomiti.it Ultim'ora e aggiornamento Il corpo di un rider trovato in strada. Vicino la sua bici fracassata. Quasi certamente è stato un pirata della strada - facebook.com facebook Parroco aggredito mentre tornava a casa in bici: colpito da un pugno x.com