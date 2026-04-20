Il ricordo dei vicini | Marco era un uomo gentile educato e sempre disponibile

Nel quartiere di via Padova 81, a Tencarola, frazione di Selvazzano Dentro, si percepisce un’attenzione particolare verso il ricordo di Marco, descritto come un uomo gentile, educato e sempre disponibile dai vicini. Oggi, nel condominio, il silenzio si fa più intenso, lasciando trasparire il senso di perdita e di rispetto che si respira tra le mura della comunità.

Nel condominio di via Padova 81, a Tencarola, frazione di Selvazzano Dentro, oggi il silenzio pesa più del solito. In quelle scale, tra i pianerottoli e i posti auto, Marco Cossi, 48 anni, era una presenza abituale e riconoscibile nella quotidianità. Abitava lì assieme alla madre anziana, in uno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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