Il pubblico premia l’arte durante le festività | Napoli + 25% Roma +29% e Parma arriva al +34%

Durante le festività, l’afflusso di visitatori nelle mostre d’arte ha registrato aumenti significativi in diverse città italiane. A Napoli, le visite sono cresciute del 25%, mentre a Roma sono aumentate del 29%, e a Parma si è raggiunto un incremento del 34%. In queste date sono state aperte esposizioni dedicate a Miró, Caravaggio, Matisse e agli Impressionisti, attirando pubblico da tutta la regione.

25 aprile e 1° maggio mostre aperte a Napoli (Miró), Roma (Caravaggio e Matisse) e Parma (Impressionisti). Flussi in aumento già in occasione dell’apertura di Pasqua . Roma, 20 aprile 2026 – Torna l’iniziativa “porte aperte” per le giornate festive del 25 aprile e del 1° maggio, in occasione della Festa della Liberazione e di quella dei Lavoratori. I dati dell’iniziativa registrati durante le festività di Pasqua, con crescita dei visitatori a Napoli (+25%), Roma (+29%) e Parma (+34%), evidenziano il successo dell’azione proposta a Roma al Museo della Fanteria e dell’Esercito Italiano per la doppia esposizione dedicata a Caravaggio e caravaggeschi (fino all’8.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Il pubblico premia l’arte durante le festività: Napoli + 25%, Roma +29% e Parma arriva al +34% Notizie correlate Aprile, le mostre d’arte aperte durante le festività di Pasqua, Festa della Liberazione e 1° maggioDalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, ecco le mostre di arte aperte anche durante le giornate festive di aprile e maggio Roma, 25... Parma-Napoli, arriva la comunicazione per i tifosi: occhio al divieto, le infoIn vista di Parma-Napoli, partita che si preannuncia calda sia in campo che sugli spalti, il club emiliano ha diramato il comunicato ufficiale con... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Napoli torna capitale dell’arte sartoriale; Napoli abbraccia Michael Aspinall: consegnata la Medaglia della Città al Maestro del Belcanto; SuperEnalotto, si festeggia in Campania con la Superestrazione: centrate 17 vincite; NAPOLI RICORDA ALDO MASULLO. Il pubblico premia l’arte: Napoli + 25%, Roma +29% e Parma +34%Roma, 20 apr. (askanews) – Torna l’iniziativa porte aperte per le giornate festive del 25 aprile e del 1° maggio, in occasione della Festa della Liberazione e di quella dei Lavoratori. I dati dell’i ... askanews.it #Napoli - Giorgia Palmas presenta la linea skincare “Jolie Soin” ispirata al Mediterraneo #GiorgiaPalmas #Skincare #Bellezza #Eventi #NanoTV - facebook.com facebook La visita del Papa a Napoli, in occasione del primo anniversario del suo pontificato: prima tappa Pompei, poi l'arrivo nella città partenopea. Presentato il programma della giornata x.com