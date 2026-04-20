Il ponte dei Navicelli torna al suo posto video dal drone

Dopo quarantadue giorni di interventi continui, il ponte dei Navicelli è stato riposizionato. Sono state eseguite numerose operazioni coordinate tra diverse istituzioni per completare l’operazione. Un video ripreso da un drone mostra il momento in cui il ponte è stato sistemato nella posizione definitiva. L’intervento ha coinvolto molte ore di lavoro e diverse fasi di gestione.

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