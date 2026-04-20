Martedì 21 aprile 2026, alle 16:10, torna l'appuntamento con la soap opera di Rai 1. La puntata vede Irene visibilmente turbata dopo aver ascoltato le parole di Johnny. La trama si concentra sulle reazioni dei personaggi principali alle vicende recenti, mantenendo il focus sui rapporti interpersonali e sui risvolti emotivi. La serie, in onda dal 2015, continua a essere seguita da un vasto pubblico.

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 152. Adelaide fa una scoperta sconvolgente e Irene viene turbata da Johnny. Ecco le anticipazioni di martedì 21 aprile 2026. Nella puntata precedente di lunedì 20 aprile. Lunedì 20 aprile avevamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 21 aprile 2026: Irene turbata dalle parole di Johnny

Notizie correlate

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 25 marzo 2026: Irene turbata dalle parole di JohnnyNuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015.

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 10 aprile 2026: la svolta tra Johnny e IreneNuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 aprile 2026: Irene in crisi prima delle nozze; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della settimana dal 20 al 24 aprile 2026; Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13-17 aprile 2026: Adelaide indaga sui Marchesi, Johnny soffre per Irene; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: addio al più grande attore.

Il Paradiso delle Signore 10 – Daily 8, anticipazioni dal 27 al 30 aprile 2026Il Paradiso delle Signore 10 - Daily 8, anticipazioni dal 27 al 30 aprile 2026. Ecco le trame e le anticipazioni! tvserial.it

Il Paradiso delle Signore 10 aprile 2026 Anticipazioni: Irene e Johnny stupiscono!Anticipazioni Il Paradiso delle Signore Puntata 10 aprile 2026 Rai1 Trama Episodio Tra Irene e Johnny accade qualcosa di sorprendente ... tvdaily.it

LE CITTÀ E IL NOME Irene è la città che si vede a sporgersi dal ciglio dell'altipiano nell'ora che le luci s'accendono e per l'aria limpida si distingue laggiù in fondo o la rosa dell'abitato: dove è più densa di finestre, dove si dirada in viottoli appena illuminati, dov - facebook.com facebook