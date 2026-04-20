Il nuovo respiro di vicino lontano oltre 800 ospiti e focus su Europa e Gaza

La XXII edizione di vicinolontano 2026 si terrà a Udine dal 7 al 10 maggio, con anteprime che inizieranno il 30 aprile. La manifestazione, che quest’anno avrà come parola chiave “respiro”, coinvolgerà oltre 800 ospiti provenienti da diversi paesi e si concentrerà sui temi dell’Europa e di Gaza. L’evento comprende incontri, proiezioni e confronti dedicati a questi argomenti.

Sarà “respiro” la parola chiave della XXII edizione di vicinolontano 2026, in programma a Udine dal 7 al 10 maggio, con anteprime dal 30 aprile. Oltre 80 appuntamenti e più di 200 ospiti animeranno la città, che per quattro giorni diventerà un laboratorio di idee e confronto sulle trasformazioni.🔗 Leggi su Udinetoday.it How Did Medieval Monks Survive Freezing Nights in Stone Monasteries | Bedtime History Notizie correlate Leggi anche: Vicino/lontano, il tema di quest'anno sarà “respiro” Vicino/lontano dal 7 al 10 maggio, festival sul tema ‘Respiro’(Adnkronos) – È “respiro” la parola-chiave scelta da Vicinolontano per la 22esima edizione del festival, in programma a Udine dal 7 al 10 maggio, con... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L'Ue è antiquata; >ANSA-FOCUS/Gli Usa allungano la proroga, nuovo respiro al petrolio russo; Ispirazione Europa, cinque secoli di relazioni da scoprire a Vicenza; Ungheria post-voto: Darvas (Bruegel) prevede riforme estese e problemi economici. >ANSA-FOCUS/Gli Usa allungano la proroga, nuovo respiro al petrolio russoL'amministrazione Usa ha prorogato lo stop alle sanzioni sul petrolio russo, concedendo una nuova deroga - fino al 16 maggio - che consente l'acquisto legale del greggio di Mosca già in mare (ovvero ... ansa.it ‘Primo Piano Europa’, Italpress lancia il nuovo format tv sull’Unione EuropeaBruxelles (Belgio), 4 febbraio 2026 – Italpress presenta Primo Piano Europa, il nuovo format TV dedicato all’attualità europea, con approfondimenti e interviste a esponenti e protagonisti delle ... quotidiano.net Rivivi le emozioni dell’evento SENZA PAURA: IN EUROPA PADRONI A CASA NOSTRA di sabato 18 aprile in piazza Duomo! L’intervento di Martin Helme (Presidente di Ekre) x.com Da capo di Stato a premier: "Una vittoria della speranza. L'Europa È caduta vittima della propria ambizione di essere un leader morale in un mondo con nuove regole" - facebook.com facebook