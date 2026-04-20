Un nuovo ponte è stato realizzato a circa 30 metri da uno già esistente, suscitando preoccupazioni per il potenziale aumento del traffico nella zona. La presenza di questa nuova infrastruttura potrebbe aggravare i problemi di congestione, inquinamento e rumore nelle arterie principali della Brianza. La situazione attuale si trova a dover gestire un flusso veicolare già intenso, con possibili ripercussioni sulla viabilità locale.

Un nuovo ponte, costruito a 30 metri da uno che c’è già, e che rischia di far collassare il già delicato e problematico traffico sulle arterie brianzole. Il progetto – firmato Rfi e Regione Lombardia – è in fase di elaborazione, ma sta già sollevando parecchie critiche e polemica.La protesta dei.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Non solo smog, anche il rumore inquina: ecco le strade e i comuni messi peggio a Monza e in Brianza

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il nuovo ponte che rischia di portare al collasso la Brianza con traffico, smog e rumore ad ogni ora; Il nuovo ponte sull’Adda fa paura: Incubo traffico nel Vimercatese; Pedemontana, pioggia di fondi sulla Brianza: 5 milioni per strade e ciclabili nei comuni della Tratta B2; Nuovo ponte sull’Adda, 2mila persone per la fiaccolata: tra alternative e richiesta di un vero confronto con le istituzioni.

Il nuovo ponte che rischia di portare al collasso la Brianza con traffico, smog e rumore ad ogni oraSono scesi in strada oltre 2mila cittadini: una maxi fiaccolata con sindaci che (bipartisan) hanno ribadito la contrarietà al progetto e i seri rischi per la viabilità, la salute e il benessere dei ci ... monzatoday.it

Il nuovo ponte sull’Adda fa paura: Incubo traffico nel VimercateseDa Cornate a Bernareggio, i sindaci del territorio in prima fila al corteo che contesta il progetto di Regione e Rfi : Servono confronti prima che le decisioni diventino definitive. Difendiamo la qua ... ilgiorno.it

Primi temporali della stagione sulla Lombardia. Nella serata di domenica 19 aprile alcuni fenomeni hanno interessato la zona tra la Brianza e il milanese, accompagnati da consistenti grandinate. A Varedo (Monza e Brianza) sono caduti chicchi grandi come p x.com

Primi temporali della stagione sulla Lombardia. Nella serata di domenica 19 aprile alcuni fenomeni hanno interessato la zona tra la Brianza e il milanese, accompagnati da consistenti grandinate. A Varedo (Monza e Brianza) sono caduti chicchi grandi come p - facebook.com facebook