Il nuovo ponte che rischia di portare al collasso la Brianza con traffico smog e rumore ad ogni ora

Da monzatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo ponte è stato realizzato a circa 30 metri da uno già esistente, suscitando preoccupazioni per il potenziale aumento del traffico nella zona. La presenza di questa nuova infrastruttura potrebbe aggravare i problemi di congestione, inquinamento e rumore nelle arterie principali della Brianza. La situazione attuale si trova a dover gestire un flusso veicolare già intenso, con possibili ripercussioni sulla viabilità locale.

Un nuovo ponte, costruito a 30 metri da uno che c’è già, e che rischia di far collassare il già delicato e problematico traffico sulle arterie brianzole. Il progetto – firmato Rfi e Regione Lombardia – è in fase di elaborazione, ma sta già sollevando parecchie critiche e polemica.La protesta dei.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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