Il nuovo Consiglio provinciale | chi sono gli eletti 5 conferme e un seggio in più all' opposizione

Il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia è stato annunciato poco prima di mezzanotte, con la conclusione dello spoglio delle schede. Tra i candidati eletti ci sono cinque conferme rispetto alla precedente legislatura, mentre un seggio è stato assegnato a un rappresentante dell’opposizione. La composizione del nuovo Consiglio provinciale riflette i risultati delle urne e i cambiamenti rispetto alla passata amministrazione.

Si è concluso poco prima di mezzanotte lo spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia. L’opposizione rimedia un seggio in più rispetto a due anni fa. Il Campo Largo per la Capitanata elegge 4 candidati, la civica del presidente 'La Provincia sei tu' incassa tre seggi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Si è insediato il nuovo consiglio provinciale, convalida degli eletti e giuramento del presidente MennaNel corso della seduta, è stata approvata all’unanimità la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti... Ieri in Campania: rinnovo del Consiglio provinciale di Avellino, tutti gli elettiTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, domenica 15 marzo 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Provincia al voto: 773 amministratori locali chiamati a scegliere il nuovo Consiglio - FoggiaToday; Risultati elezioni provinciali Barletta-Andria-Trani (BAT), gli eletti in Consiglio; Elezioni provinciali a Campobasso, vittoria netta del centrodestra: la lista conquista 7 seggi - isNews; Frosinone, si insedia il nuovo Consiglio Provinciale: il Presidente Di Stefano apre l'anno del Centenario. Elezioni provinciali a Foggia, urne aperte: sfida tra cinque liste per il nuovo ConsiglioSono in corso dalle prime ore di questa mattina le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio provinciale di ... immediato.net Consiglio provinciale Catanzaro, parte nuova consiliatura: equilibrio cercasi tra collaborazione e confrontoUfficializzati i capigruppo. Mormile punta su risanamento e investimenti, tutti chiedono il superamento della Delrio. Botta e risposta tra Riccio e Buccolieri ... lameziainforma.it #DeRossi esalta il #Genoa: "Mi sento tanto felice". Poi il consiglio a Baldanzi x.com Accordo ancora lontano e probabile rinvio un consiglio comunale successivo a quello di fine aprile, entro metà maggio, per l’approvazione delle modifiche al Pud, il piano urbanistico demaniale, ovvero il documento che disciplina gestione e interventi sul litora - facebook.com facebook