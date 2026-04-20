Il Museo della Marineria di Cesenatico cerca un nuovo equipaggio di esperti in vela al terzo

Il Museo della Marineria di Cesenatico sta cercando nuovi esperti in vela al terzo per ampliare il proprio equipaggio. Recentemente, la giunta comunale ha approvato una delibera che mira a qualificare ulteriormente l’attività di conduzione delle barche tradizionali utilizzate nella sezione navigante del museo. La decisione riguarda specificamente il miglioramento delle competenze degli operatori coinvolti nelle operazioni di navigazione e gestione delle imbarcazioni.

La giunta comunale di Cesenatico nei giorni scorsi ha approvato una delibera per qualificare ulteriormente l’attività di conduzione delle barche tradizionali della sezione navigante del museo della marineria. L’indirizzo, prendendo spunto dalla crescente attenzione agli aspetti immateriali della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Cesenatico l'accensione del presepe della Marineria Notizie correlate Casa Moretti, Museo della Marineria e Galleria "Leonardo da Vinci" rimarranno aperte più a lungoLa Giunta Comunale ha approvato una delibera per ampliare giorni e orari di apertura di Casa Moretti, Museo della Marineria e Galleria “Leonardo da... Il tesoro della Statale. Ecco il museo della Filosofia. È il primo al mondo e cerca casa: ipotesi BeicPrende forma all’università Statale di Milano - con dieci nuovi percorsi - il primo Museo della Filosofia al mondo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Morè, il piccolo lavoratore del mare; Cesenatico si tinge dei colori della tradizione marinara; Docufilm sugli eroi del profondo. L’epopea dei palombari dell’artiglio; Giornata del mare: escursioni in barca, tour al faro, trekking urbano e rilascio di una tartaruga marina. Cattolica. Museo della Regina, Donne nella marineria il 22 aprile, ore 16.30Cattolica. Museo della Regina, Donne nella marineria il 22 aprile, ore 16.30. Ultimo appuntamento della rassegna Marzo per Lei dedicata alla parità di genere. Assessora Gabellini: Un’edizione che ... lapiazzarimini.it Cesenatico, il Museo della Marineria di Cesenatico cerca un nuovo equipaggio di esperti in vela al terzoA Cesenatico la Giunta nei giorni scorsi ha approvato una delibera per qualificare ulteriormente l’attività di conduzione delle barche tradizionali della sezione navigante del museo della marineria. L ... corriereromagna.it Tutto esaurito oggi al Museo della Marineria di Viareggio alla presentazione del docufilm Gli eroi del profondo..il monumento ai palombari dell’Artiglio facebook