La Statale di Milano apre il primo Museo della Filosofia al mondo. Sono dieci i nuovi percorsi che accompagneranno i visitatori tra pensieri e idee di grandi filosofi. Il museo, ancora senza sede definitiva, si sta spostando tra varie ipotesi, tra cui l’ipotesi Beic. È un passo importante per valorizzare il patrimonio filosofico italiano e internazionale.

Prende forma all’ università Statale di Milano - con dieci nuovi percorsi - il primo Museo della Filosofia al mondo. Che ha mosso i primissimi passi sei anni fa con Paolo Spinicci, docente di filosofia teoretica, "padre spirituale del progetto", e che adesso cerca casa. Prima ipotesi all’orizzonte: Beic, la Biblioteca europea di Milano in cantiere. Ipotesi che è stata lanciata ieri, in occasione degli “Stati generali del museo che verrà“, da Antonio Padoa-Schioppa, professore emerito e ideatore della Beic: "Il Museo di Filosofia è un’iniziativa importante e innovativa, essenziale in un’epoca di distrazione mediatica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tesoro della Statale. Ecco il museo della Filosofia. È il primo al mondo e cerca casa: ipotesi Beic

