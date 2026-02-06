Il tesoro della Statale Ecco il museo della Filosofia È il primo al mondo e cerca casa | ipotesi Beic

Da ilgiorno.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Statale di Milano apre il primo Museo della Filosofia al mondo. Sono dieci i nuovi percorsi che accompagneranno i visitatori tra pensieri e idee di grandi filosofi. Il museo, ancora senza sede definitiva, si sta spostando tra varie ipotesi, tra cui l’ipotesi Beic. È un passo importante per valorizzare il patrimonio filosofico italiano e internazionale.

Prende forma all’ università Statale di Milano - con dieci nuovi percorsi - il primo Museo della Filosofia al mondo. Che ha mosso i primissimi passi sei anni fa con Paolo Spinicci, docente di filosofia teoretica, "padre spirituale del progetto", e che adesso cerca casa. Prima ipotesi all’orizzonte: Beic, la Biblioteca europea di Milano in cantiere. Ipotesi che è stata lanciata ieri, in occasione degli “Stati generali del museo che verrà“, da Antonio Padoa-Schioppa, professore emerito e ideatore della Beic: "Il Museo di Filosofia è un’iniziativa importante e innovativa, essenziale in un’epoca di distrazione mediatica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il tesoro della statale ecco il museo della filosofia 200 il primo al mondo e cerca casa ipotesi beic

© Ilgiorno.it - Il tesoro della Statale. Ecco il museo della Filosofia. È il primo al mondo e cerca casa: ipotesi Beic

Approfondimenti su Statale Milano

L’Egitto inaugura il più grande museo egizio al mondo: “Al GEM finalmente l’intero tesoro di Tutankhamon”

L’Egitto inaugura il più grande museo egizio al mondo: “Al GEM finalmente l’intero tesoro di Tutankhamon”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Statale Milano

Argomenti discussi: Il tesoro della Statale. Ecco il museo della Filosofia. È il primo al mondo e cerca casa: ipotesi Beic; Il Tesoro dà mandato a sei banche per collocare un nuovo Btp a 15 anni; Svolta del chavismo, il Venezuela apre ai privati nel petrolio; Ucraina, Mosca ammette: I raid proseguono, nel mirino infrastrutture trasporti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.