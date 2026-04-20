Il mondo del tuning auto si dà appuntamento ad Alfonsine

Il 25 aprile, Alfonsine ospiterà il ritorno di AlfoTuningShow, un evento dedicato agli appassionati di motori e personalizzazioni auto. La manifestazione si svolgerà nel parcheggio dello Stadio Brigata Cremona, dove per tutta la giornata saranno presenti auto modificate e incontri tra gli appassionati. L’evento è stato annunciato come un punto di riferimento per gli amanti del settore nel territorio locale.

Il 25 aprile Alfonsine si prepara a diventare il punto di riferimento per gli appassionati di motori con il ritorno di AlfoTuningShow, evento dedicato al mondo automotive che animerà il parcheggio dello Stadio Brigata Cremona per un’intera giornata. Dalle 14:00 alle 23:00, la manifestazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il mondo delle auto elettriche si dà appuntamento nel Ferrarese: al via il raduno espositivo