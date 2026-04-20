il maratoneta mascherini a boston chiude il cerchio

Il maratoneta Mascherini ha concluso la sua partecipazione alla maratona di Boston, portando a termine la sua prova. La sua presenza nella gara rappresenta l’ultimo capitolo di un percorso iniziato mesi fa. La corsa si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da diversi paesi. Mascherini ha tagliato il traguardo in una giornata di sole, portando a termine la sua impresa.

È un po’ come completare l’album delle figurine, con la differenza che qui c’è da fare più fatica: quando oggi, nella mattina del Massachusetts, il pomeriggio italiano, Ciro Mascherini (foto) prenderà il via all’edizione 2026 della maratona di Boston, avrà davanti appena 42 chilometri per poter affermare di aver completato, nell’arco di tre anni e mezzo, tutte le 6 tradizionali maratone Majors, ovvero New York, Berlino, Chicago, Tokyo, Londra e, appunto, Boston. Niente male, considerando che, prima del 2022, il 46enne mirandolese Mascherini – maratoneta amatoriale sempre più maratoneta e ormai sempre meno amatoriale – non ne aveva mai corsa una, debuttando allora a quella di New York, spinto da Jean-Pierre Lejeune, suo datore di lavoro alla Europrogress di Mirandola.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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