Il Made in Italy che guarda al futuro

Il settore artigianale e le microimprese italiane si trovano di fronte a una crescente trasformazione tecnologica che coinvolge direttamente le modalità di produzione e innovazione. Le aziende devono affrontare sfide legate all’adozione di nuove tecnologie, mentre il rapporto tra strumenti digitali e creatività artigianale diventa sempre più stretto. Questa evoluzione riguarda un comparto che rappresenta una parte significativa dell'economia nazionale e si confronta con le richieste di un mercato in rapido cambiamento.

IL FUTURO degli artigiani e delle micro e piccole imprese italiane passa per una sfida tecnologica senza precedenti, dove il confine tra bit e creatività umana si fa sempre più sottile. Se ne parlerà domani (martedì 21 aprile), al convegno nazionale "AI a valore umano - MPMI: etica e competitività nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale", organizzato da Confartigianato Comunicazione a Trento nella cornice del Castello del Buonconsiglio. Si tratta di un appuntamento cruciale per analizzare l’impatto dell’ intelligenza artificiale in un settore dove l’AI è strumento di lavoro nei processi produttivi. L’intelligenza artificiale rappresenta un cambio di paradigma nei modelli economici, non un semplice aggiornamento software.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Self Made in Italy Podcast _ Vincenzo Settimo

Notizie correlate

Giornata del Made in Italy: a Montesarchio il dialogo tra scuola e imprese guarda al futuroTempo di lettura: 3 minutiDare risalto alle eccellenze del territorio caudino rafforzando il legame tra imprese, scuola e istituzioni.

Donne e impresa: al Senato un confronto per il futuro del Made in ItalyAGI - Si è svolto nei giorni scorsi nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro al Senato della Repubblica, il convegno “Donne e impresa.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il Made in Italy nell’era della conoscenza aumentata: sei lezioni per il Paese; Made in Italy, i marchi storici toccano quota mille: quanto vale il settore; Giornata nazionale Made in Italy, un modo di fare, pensare e costruire; Giornata del Made in Italy 2026.

«Il Made in Italy in formato francobollo»: la mostra che racconta il lavoro e la creatività del PaeseFino al 26 aprile, Poste Italiane e Luiss presentanto nel chiostro dell’ateneo in viale Romania, i francobolli più emblematici della vita nazionale che raccontano l’impegno e l’identità produttiva nos ... roma.corriere.it

Made in Italy, i marchi storici toccano quota mille: quanto vale il settoreL’ingresso di Prenatal, dell’occhialeria Luxol e delle penne Aurora nel registro speciale del ministero delle Imprese e del Made in Italy segna un traguardo importante: per la prima volta il numero de ... tg24.sky.it

Promo Made in Italy ITA Airways: 10% di sconto per te! Prezzi scontati per Italia, Europa e resto del mondo Prenota entro le ore 10:00 del 20 aprile - facebook.com facebook

15 aprile | Giornata nazionale del Made in Italy Creatività. Qualità. Saper fare. Nei territori, le radici del Made in Italy. #GiornataNazionaleMadeinItaly2026 @UrsoAdolfo @mimit x.com