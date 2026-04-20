Il logo sembra lo stesso ma c' è un software pronto a clonare dati sensibili

Da iodonna.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore è stata diffusa un'allerta riguardante un software in grado di clonare dati sensibili. Sebbene il logo sembri invariato, il programma è stato identificato come uno strumento in grado di copiare informazioni personali e mediche. Questa minaccia riguarda direttamente la sicurezza delle informazioni digitali e la gestione dei dati sensibili degli utenti. La questione ha suscitato preoccupazioni tra professionisti del settore e utenti, che chiedono chiarimenti e misure di tutela.

N elle ultime ore è scattata una nuova allerta che tocca da vicino la quotidianità e la gestione della salute. È in corso una massiccia campagna di phishing, una vera e propria “pesca” di dati preziosi, che sta inondando le caselle di posta elettronica di migliaia di cittadini. L’email arriva con un mittente che, a prima vista, sembra non lasciare dubbi: Ministero della Salute o Portale Salute. In alcuni casi, i truffatori utilizzano addirittura loghi ufficiali e grafiche identiche a quelle della Pubblica Amministrazione per rendere il messaggio credibile. Tuttavia, basta guardare oltre l’etichetta per scoprire l’inganno. Password, truffe, IA: arriva un decalogo per la sicurezza in rete X Nuova truffa online, l’inganno del click.🔗 Leggi su Iodonna.it

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