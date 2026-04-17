La Fiorentina ha concluso la sua partecipazione alla Conference League, uscendo dalla competizione con una vittoria per 2-1 contro il Crystal Palace. La partita si è giocata il 17 aprile 2026 e si è disputata a Firenze, davanti ai tifosi che hanno applaudito la squadra. Dopo questa eliminazione, la squadra si concentrerà sulla salvezza in campionato e sulla pianificazione di una futura rifondazione.

Firenze, 17 aprile 2026 – La Fiorentina esce con dignità, e tra gli applausi dei tifosi, dalla Conference League, battendo gli inglesi del Crystal Palace per 2-1. Un risultato che non basta a pareggiare il pesante 3-0 subito all’andata e alla luce dell’andamento dei quarti di finale pesa tantissimo quel terzo gol incassato nel finale di Londra che ha reso il passaggio in semifinale una missione impossibile. Anche perché dopo l’avvio aggressivo, i sogni europei dei viola sono stati ulteriormente frustrati dal gol di testa di Sarr, proprio l’autore (sempre di testa) della terza rete dell’andata. La Fiorentina ha avuto il merito di non abbattersi, ha pareggiato su rigore con Gudmundsson e nella ripresa è andata sul 2-1 con un gran gol di Ndour, ma non è bastato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, il sogno europeo finisce qui. Ora raggiungere la salvezza, poi una rifondazione viola

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