Il Lecce torna a conquistare un punto in campionato dopo una serie di prestazioni deludenti. La partita ha visto il giocatore Tiago Gabriel segnare il gol che ha riportato la squadra in parità contro la Fiorentina. La Cremonese, invece, è riuscita a raggiungere un risultato positivo. La gara si è conclusa con il Lecce che ha ottenuto un solo punto, segnando un passo avanti rispetto alle recenti difficoltà.

Viaggio all'inferno e ritorno in purgatorio, per citare il fiorentino Dante. Il Lecce torna a fare punti, uno solo però. Riprende la Cremonese a quota 28, cancella le quattro sconfitte consecutive e dimostra di essere una squadra viva. Avrebbe meritato qualcosa in più la squadra salentina, ma i soliti limiti offensivi la frenano. E' servito uno schiaffo in pieno volto per svegliare la squadra giallorossa. Il racconto. Di Francesco ha dovuto rinunciare a Gandelman, che non aveva i 90' nelle gambe, e a Banda, per lo stesso motivo. Ngom in regia con Ramadani e Coulibaly trequartista, davanti si rivede Cheddira nell'ormai consueta staffetta tra le prime punte.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il Lecce è vivo: Tiago Gabriel riprende la Fiorentina, Cremonese agguantata

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