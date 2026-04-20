Il futuro è adesso | i progetti di Costantino Ripepe per Casteltermini

Un imprenditore locale ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative, previste per il 24 e 25 maggio. Ha presentato una lista civica denominata

Costantino Ripepe, imprenditore castelterminese, ha scelto di scendere in campo per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio con la lista civica "Il futuro è adesso". "Non bastava più lamentarsi, era necessario agire", spiega Ripepe, che ha deciso di mettere a disposizione di Casteltermini.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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