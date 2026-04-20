Il figlio di Amadeus debutta come rapper ma il vero colpo di scena è alle sue spalle | il video che spiazza tutto il web

Il figlio di una nota figura del mondo dello spettacolo ha annunciato il suo debutto come rapper, attirando l’attenzione sui social. Nel frattempo, un video pubblicato online ha catturato l’attenzione di molti utenti, generando discussioni e curiosità tra gli internauti. La scena musicale italiana si arricchisce di una nuova voce, mentre il video in questione si diffonde rapidamente sulla rete.

Il debutto musicale di Josè Sebastiani segna un momento curioso e significativo nel panorama social italiano. Figlio di Amadeus e di Giovanna Civitillo, il giovane è cresciuto sotto gli occhi del pubblico televisivo, ma ora prova a costruire una propria identità artistica. Il suo primo brano rap, pubblicato su TikTok, ha rapidamente attirato attenzione non solo per la musica, ma per un dettaglio inaspettato. Mentre canta davanti alla telecamera, infatti, accade qualcosa che trasforma il video in un contenuto virale. Alle sue spalle compare lentamente il padre, in una scena spontanea e ironica che conquista gli utenti. Il mix tra quotidianità familiare e ambizione artistica rende il momento particolarmente coinvolgente.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il figlio di Amadeus debutta come rapper, ma il vero colpo di scena è alle sue spalle: il video che spiazza tutto il web Notizie correlate Il figlio di Amadeus canta un brano rap, ma poi accade qualcosa dietro le spalle che diventa virale. Josè Sebastiani e la sorpresa al ritiro con l’Udinese – VIDEOJosè Sebastiani è stata la vera mascotte, in prima fila al Teatro Ariston con la madre Giovanna Civitillo, dei cinque anni dei Festival di Sanremo... Il vero volto di Tony Pitony spiazza il web: «Senza maschera sembra Salvini», ecco com’è davvero (FOTO)Negli ultimi mesi Tony Pitony è diventato uno dei personaggi più discussi e surreali del web italiano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il figlio di Amadeus canta un brano rap, ma poi accade qualcosa dietro le spalle che diventa virale - IL VIDEO; Amadeus, il figlio Josè lancia la sua prima canzone: il video virale, il gesto di papà e quel segnale inequivocabile; Josè Sebastiani, il figlio di Amadeus debutta come cantante (su TikTok); Amadeus, il figlio José Sebastiani debutta come cantante. Amadeus, il figlio Josè debutta come rapper: la reazione del padre alla prima canzoneAmadeus accompagna il debutto del figlio come rapper: durante la presentazione di Smog di Milano, la sua reazione nel video diventa virale. donnaglamour.it Il figlio di Amadeus canta un brano rap, ma poi accade qualcosaIl figlio di Amadeus, portiere dell'Udinese, canta una canzone rap sui social quando il padre compare alle sue spalle nel video ... ilfattoquotidiano.it Scontro infuocato tra i prof, Amadeus incoraggia Gard bloccato dall'emozione, eliminata la ballerina Kiara - facebook.com facebook