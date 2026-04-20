Il ’Drop In’ alla Sacca | Leggi e Costituzione declassate dal gestore a semplici ’regole’

Un'ispezione presso il centro di accoglienza nella zona Sacca ha portato alla luce come il gestore abbia declassato le norme di legge e costituzione a semplici regole interne. La visita ha mostrato le modalità di gestione degli ospiti e ha evidenziato il disagio espresso dai residenti attraverso diverse segnalazioni. La struttura, aperta dall’amministrazione, è al centro di discussioni riguardo alle pratiche adottate e alle reazioni della comunità locale.

"La visita all’interno del Drop In aperto dall’amministrazione in zona Sacca è stata illuminante per comprendere le modalità con cui vengono gestiti gli ospiti della struttura e le ragioni del forte disagio che ci hanno rappresentato i cittadini della zona in più segnalazioni pervenuteci". Così Elisa Rossini vicecapogruppo in Consiglio comunale per Fratelli d’Italia. "All’interno del Drop In appiccicato con l’adesivo ad una parete campeggia un foglietto che rappresenta il regolamento della struttura (un vecchio magazzino adattato a dormitorio) tradotto in arabo – continua la consigliera – nel quale si legge che è vietato introdurre in struttura sostanze stupefacenti, che in struttura non si può rubare e non si può spacciare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’Drop In’ alla Sacca: "Leggi e Costituzione declassate dal gestore a semplici ’regole’" Notizie correlate Drop-in e aumento dell'insicurezza alla Sacca, interrogazione in Consiglio"Chiedo chiarezza sulla situazione del centro Drop-in di via Benassi a fronte dell'aumento dell'insicurezza nella zona. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il ’Drop In’ alla Sacca: Leggi e Costituzione declassate dal gestore a semplici ’regole’; Visita istituzionale al drop-in della Sacca: l'Ausl difende i risultati, il quartiere chiede sicurezza; DROP-IN IN SACCA, DOPO LA VISITA LA POLEMICA DEI RESIDENTI; Il Sert e i suoi luoghi, spiegato ai Consiglieri comunali. Il Sert e i suoi luoghi, spiegato ai Consiglieri comunaliPolitica: Dagli operatori del servizio per le tossicodipendenze dell Ausl presso la sede di via Nonantola e il Drop-In alla Sacca ... lapressa.it DROP-IN IN SACCA, DOPO LA VISITA LA POLEMICA DEI RESIDENTINel video l’intervista a Camillo Po, Comitato civico Pro Rione Sacca Si riaccendono i riflettori sul Drop-in della Sacca, dopo la visita, ieri, di alcuni consiglieri comunali. Durante l’incontro, i te ... tvqui.it La Pressa. . VIDEO Drop - In tossicodipendenza Sacca: visita dei Consiglieri comunali invitati dall'Assessore, mentre all'esterno il degrado continua. Anche un utente del centro lo conferma. Residenti esasperati. Lunedì in consiglio la giunta risponderà a due i - facebook.com facebook Il drop della vittoria , Andrea Marcato #GuinnessM6N #Since1883 x.com