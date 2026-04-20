Il crac della controllata del consorzio Tutti assolti gli ex vertici del Cft

In una vicenda che riguarda la fusione tra le società Milo e Silo e il fallimento della controllata del consorzio Cft, tutti gli ex vertici coinvolti sono stati assolti, o quasi, dal tribunale di Firenze. La vicenda si collega a un fallimento che ha avuto ripercussioni nel settore della logistica, con il procedimento giudiziario che si è concluso senza condanne per le persone coinvolte.

FIRENZE Tutti assolti, o quasi, per la fusione tra Milo e Silo e il successivo crac della controllata del consorzio della logistica Cft, colosso con sede a Novoli. Nel processo, celebratosi in abbreviato, a carico di gran parte degli imputati che avevano optato per questo rito, il gup Gianluca Mancuso non ha assecondato le richieste della procura e ha assolto tutti. Il procedimento si chiude anche per tre imputati che avevano raggiunto un accordo di patteggiamento con il pubblico ministero Christine Von Borries. Il processo andrà invece avanti per tre persone, esterne al Cft, accusate di alcune operazioni di cessione crediti con una società bulgara.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il crac della controllata del consorzio. Tutti assolti gli ex vertici del Cft Notizie correlate Leggi anche: Presentazione del libro "Tutti assolti tranne il cane" Leggi anche: Cadono le accuse di truffa e falso. Disboscamento del Parco, tutti assolti: il fatto non sussiste Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il crac della controllata del consorzio. Tutti assolti gli ex vertici del Cft; La start up immobiliare Kaaja fa crac, beffati i piccoli soci entrati col crowdfunding; Mauro Lovisa, sospese le vendite all'asta dell'azienda agricola di Rauscedo e della villa dell'ex presidente del Pordenone calcio; Il crac della Ternana sconvolge la Serie C: torneo falsato e vertici in allarme per l'autodistruzione del club. Il crac della controllata del consorzio. Tutti assolti gli ex vertici del CftTutti assolti, o quasi, per la fusione tra Milo e Silo e il successivo crac della controllata del consorzio della logistica Cft, colosso con sede a Novoli. Nel processo, celebratosi in abbreviato, a ... lanazione.it Lo sfogo del patron dopo la retrocessione in D: "A tutti quelli che stanno godendo non è ancora finita" https://bitly.cx/dzBTA - facebook.com facebook Più in alto di tutti #JuveBologna [2-0] x.com