Nel cuore della campagna piacentina si trova Grazzano Visconti, un borgo che richiama l'atmosfera di un castello di fiaba. Costruito nel XIX secolo, il villaggio presenta edifici in stile medievale e vie lastricate. Negli ultimi anni, il sito è stato oggetto di interventi di restauro e di attività promozionali rivolte ai visitatori. La sua struttura e l’allestimento attirano quotidianamente numerosi turisti, anche grazie a eventi e iniziative organizzate nel borgo.

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© Lifeandnews.it - Il caso unico di Grazzano Visconti: il borgo dove la magia di Hogwarts incontra la realtà

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