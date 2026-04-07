Wizards Day dal 24 al 26 aprile la Fortezza Vecchia si trasforma in Hogwarts con la magia di Harry Potter

Da livornotoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 al 26 aprile, la Fortezza Vecchia si trasformerà in un'ambientazione ispirata a Harry Potter durante gli Wizards Days. L'evento prevede varie attività e allestimenti a tema, attirando appassionati e famiglie interessate a immergersi nell'atmosfera magica della saga. La manifestazione si svolgerà su più giorni e coinvolgerà diverse aree della fortezza, offrendo un’esperienza dedicata al mondo dei maghi e delle creature fantastiche.

La magia sta per invadere la città: dal 24 al 26 aprile la Fortezza Vecchia di ospiterà un imperdibile evento a tema Harry Potter: gli wizards days. Per tre giorni, grandi e piccoli potranno vivere un’esperienza immersiva ispirata al celebre mondo magico, tra scenografie curate, attività interattive e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere tutta la famiglia. L’evento proporrà numerose attività a tema, tra cui laboratori, giochi di ruolo, percorsi esperienziali e animazioni, tutte organizzate in sessioni a numero chiuso per garantire la migliore qualità dell’esperienza e la piena partecipazione del pubblico. I visitatori avranno così l’opportunità di sentirsi parte di una vera scuola di magia, vivendo in prima persona atmosfere incantate e avventure straordinarie. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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