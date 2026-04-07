Wizards Day dal 24 al 26 aprile la Fortezza Vecchia si trasforma in Hogwarts con la magia di Harry Potter

Dal 24 al 26 aprile, la Fortezza Vecchia si trasformerà in un'ambientazione ispirata a Harry Potter durante gli Wizards Days. L'evento prevede varie attività e allestimenti a tema, attirando appassionati e famiglie interessate a immergersi nell'atmosfera magica della saga. La manifestazione si svolgerà su più giorni e coinvolgerà diverse aree della fortezza, offrendo un’esperienza dedicata al mondo dei maghi e delle creature fantastiche.

La magia sta per invadere la città: dal 24 al 26 aprile la Fortezza Vecchia di ospiterà un imperdibile evento a tema Harry Potter: gli wizards days. Per tre giorni, grandi e piccoli potranno vivere un’esperienza immersiva ispirata al celebre mondo magico, tra scenografie curate, attività interattive e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere tutta la famiglia. L’evento proporrà numerose attività a tema, tra cui laboratori, giochi di ruolo, percorsi esperienziali e animazioni, tutte organizzate in sessioni a numero chiuso per garantire la migliore qualità dell’esperienza e la piena partecipazione del pubblico. I visitatori avranno così l’opportunità di sentirsi parte di una vera scuola di magia, vivendo in prima persona atmosfere incantate e avventure straordinarie. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Genova si trasforma: caccia al tesoro tra storia e magia ispirata a Harry Potter per famiglie.Genova Svela i Suoi Segreti Magici: Una Caccia al Tesoro tra Storia e Fantasia Genova si prepara a svelare un volto inedito, celato tra i vicoli del...