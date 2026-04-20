Il cantiere di Porta Mentana a Monza sta procedendo con la realizzazione di 57 nuovi appartamenti ad alta efficienza energetica. La costruzione si svolge nel centro della città, su un’area precedentemente dismessa. L’intervento riguarda le nuove strutture e le attività di lavorazione in corso sul sito. La fase attuale coinvolge diverse squadre di operai e imprese impegnate nelle varie fasi di costruzione.

In un mondo che corre veloce, dove c'è sempre bisogno di nuovi spazi urbani e nuove costruzioni e dove, spesso, quelle già esistenti e in disuso vengono abbandonate a loro stesse (con tutte le problematiche che ne conseguono per i residenti), gli interventi di rigenerazione urbana rappresentano.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Monza si rinnova: nasce il nuovo volto green di Porta MentanaIl cuore pulsante di Monza si prepara a una trasformazione radicale con l’avvio delle operazioni in Porta Mentana, dove i lavori per la creazione di...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il cantiere di Porta Mentana entra nel vivo: 57 nuovi appartamenti green nel cuore di Monza; Monza, Porta Mentana: cantiere al via in centro, in arrivo 57 appartamenti green; Abitare Co - Porta Mentana; Monza si rinnova | nasce il nuovo volto green di Porta Mentana.

Il cantiere di Porta Mentana entra nel vivo: 57 nuovi appartamenti green nel cuore di MonzaImportante intervento di rigenerazione urbana sostenibile, che porterà tanti benefici ai residenti e un'offerta abitativa ampia e diversificata ... monzatoday.it

Meloni a Porta a Porta (con Vespa e Mentana): «Invasione della Groenlandia irrealistica. Board per Gaza incompatibile con art.11. Putin? Al tavolo anche con chi è distante»L’impianto è quello di una grande festa in studio, con la struttura tipica di Porta a Porta ma potenziata dall’occasione: contributi video, ricordi, momenti che hanno segnato il programma e una ... ilmessaggero.it

L’arrivo della #primavera ci porta nei nostri #parchi e alla vita all’aria aperta. Mentana diventa il luogo perfetto per incontrarsi, giocare e condividere momenti speciali insieme al #MeET. #RestaAggiornato sulle attività del #MeET. Ceas Mentana . . . 𝗗𝗶𝘀 - facebook.com facebook