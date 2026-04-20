Il Bologna è rimasto al Villa Park, sotto di appena due minuti dall’inizio. La squadra rossoblù è apparsa subito stanca e poco reattiva, mentre la Juventus ha approfittato della situazione. La trasferta a Birmingham sembra aver lasciato gli uomini di coach senza energie, senza riferimenti di gioco e con poche possibilità di reagire. La partita si è aperta con un ritmo troppo basso per il Bologna, che ha faticato a trovare il modo di reagire.

Il Bologna è completamente senza benzina. E no, non è un problema di accise. Il viaggio a Birmingham ha svuotato il serbatoio di energie. Non poteva bastare l’aria dello Stadium per rianimare una squadra che palesemente non ne ha più. Men che meno il miraggio di un settimo posto, una pozza d’acqua tiepida nel deserto di motivazioni che si è spalancato davanti ai rossoblù una volta che le porte dell’Europa si sono chiuse alle loro spalle. Con questo mood il Bologna ha approcciato una partita che, invece, per la Juventus valeva una bella fetta di Champions. E, infatti, i bianconeri hanno morso subito la sfida. Addirittura dopo un minuto e trenta secondi, con Jonathan David, uno che – per capirci – non segnava dal primo febbraio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Bologna è rimasto al Villa Park. Sotto dopo nemmeno due minuti. Rossoblù scarichi, la Juve ringrazia

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Bologna remained at Villa Park. They trailed after less than two minutes. The Rossoblù were exhausted, and Juve were grateful.Il Bologna è completamente senza benzina. E no, non è un problema di accise. Il viaggio a Birmingham ha svuotato il serbatoio di energie. Non poteva bastare l’aria dello Stadium per rianimare una ... sport.quotidiano.net

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