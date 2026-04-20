Il 20 aprile è diventato noto come il giorno della cannabis, un appuntamento che milioni di persone in tutto il mondo celebrano come il ‘Weed Day’. Questa data, comunemente chiamata 420, è diventata un momento di ritrovo e celebrazione per gli appassionati della sostanza. Nonostante la sua diffusione globale, molte persone non conoscono le origini e il significato storico di questa ricorrenza.

Il 20 aprile rappresenta per milioni di persone in tutto il mondo una data speciale, conosciuta come 420 o Weed Day, ossia la festa non ufficiale della cannabis. Quest’anno la ricorrenza cade di lunedì, coincidendo curiosamente con il National Cheddar Fries Day e il National Pineapple Upside-Down Cake Day negli Stati Uniti, una combinazione perfetta per gli amanti degli snack. Ma come ha fatto una data apparentemente casuale di aprile a diventare il simbolo riconosciuto a livello internazionale della cultura della marijuana? Nel corso degli anni sono circolate numerose teorie, dalle presunte connessioni con codici di polizia a riferimenti nascosti in canzoni classiche.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il 20 aprile è il giorno della cannabis: la storia del ‘4/20’ che (quasi) nessuno conosce

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