' I Mercoledì del Conservatorio' in programma un concerto che propone un percorso ricco e sfaccettato

Mercoledì 22 alle 17.30 si terrà un nuovo concerto all’interno della rassegna Ferrara Cameristica, ospitato in Palazzo Roverella a Ferrara. L’evento è organizzato dagli studenti dei Conservatori Frescobaldi e Venezze di Rovigo, che collaborano anche in questa edizione della serie di musica da camera. Il programma musicale offrirà un percorso vario e articolato, presentato nella cornice storica del palazzo.

Nuovo concerto della rassegna Ferrara Cameristica mercoledì 22 alle 17.30 nella splendida cornice di Palazzo Roverella a Ferrara, a cura degli studenti dei Conservatori Frescobaldi e del Venezze di Rovigo, che anche quest’anno collaborano nella rassegna di musica da camera, ospitata in gran parte.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Al teatro Bonci torna l'orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi: in programma il grande concerto sinfonicoCon il tradizionale concerto sinfonico, in programma al teatro Bonci giovedì 16 aprile (ore 20. Ricco programma di eventi con il concerto di Clara in piazzaSarà il ‘Live show con Clara’, all’anagrafe Clara Soccini (nella foto), uno dei momenti centrali della ‘Pasqua family’ di Bellaria Igea Marina, in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mercoledì del Conservatorio: a Sassari le musiche di Beethoven e Shostakovich; Sassari – Ai Mercoledì del Conservatorio il duo Bellani-Vassalle; Mercoledì del Conservatorio, il 22 aprile al Canepa di Sassari i grandi classici del jazz con il Low Light Quartet; Città in note sesta edizione. I mercoledì del Conservatorio Spazio ai talenti del Vecchi-TonelliIl Conservatorio Vecchi Tonelli ci accompagna verso l’estate con la terza edizione della rassegna ’I mercoledì del Conservatorio’ che prenderà il via proprio domani: tutte le settimane, sempre alle 18 ... ilrestodelcarlino.it I Mercoledì del Conservatorio. Il viaggio parte dal RinascimentoCon l’inizio del nuovo Anno Accademico 2025-26 il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara ha inaugurato mercoledì scorso la nuova edizione della rassegna di concerti, che quest’anno prende il nome di ’I ... ilrestodelcarlino.it I mercoledì del Conservatorio, il prossimo 22 aprile a Sassari il grande jazz in sala Sassu con il Low Light Quartet x.com Entusiasmante incontro di orientamento, mercoledì 15 Aprile, con i docenti del Conservatorio San Pietro a Majella Maestri Fiorella Pagano e Giuseppe Di Capua che hanno colloquiato con i nostri studenti musicisti . Un confronto piacevole e costruttivo. Prossi - facebook.com facebook