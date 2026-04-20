I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino stanno portando avanti incontri con studenti e anziani in diverse località della provincia. Le riunioni si sono svolte a Chiusano, Nusco e Flumeri, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Durante gli incontri sono stati affrontati temi come il bullismo, la sicurezza su internet, le truffe rivolte agli anziani e i metodi per prevenire i furti nelle abitazioni.

Incontri a Chiusano, Nusco e Flumeri con studenti e cittadini: focus su bullismo, sicurezza online, truffe agli anziani e prevenzione dei furti in abitazione.. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, rientrano nell’ampio programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi. A Chiusano, il Comandante e militari della locale Stazione Carabinieri hanno incontrato circa 60 alunni delle classi primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo “ A.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono gli incontri di prossimità con studenti e anziani

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