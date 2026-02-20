Proseguono gli incontri dei Carabinieri con studenti e anziani

I Carabinieri di Avellino hanno organizzato numerosi incontri con studenti e anziani, a causa dell’aumento delle truffe online e delle truffe agli anziani. In queste occasioni, i militari spiegano come riconoscere le frodi e proteggersi. Gli incontri si svolgono nelle scuole e nei centri anziani, coinvolgendo direttamente le persone. I Carabinieri distribuiscono anche volantini e consulenze pratiche. Le iniziative continuano per rafforzare la sicurezza nelle comunità locali e prevenire i reati più diffusi.

Nelle ultime settimane, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative rientrano nell'ampio programma dell'Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi. Nell'ambito del progetto "Cultura della Legalità", i Carabinieri della Stazione di Montella hanno incontrato circa 120 studenti dell'Istituto Palatucci. Gli alunni della scuola primaria hanno conosciuto l'organizzazione dell'Arma e le principali attività istituzionali, approfondendo temi di attualità quali l'uso consapevole del telefono cellulare, i rischi del web e il fenomeno del bullismo.