Durante la trasmissione di ieri, il conduttore ha organizzato una simulazione di conferenza stampa, in cui ha interpretato il ruolo di direttore artistico del festival di Sanremo. L’evento si è svolto negli studi televisivi, con elementi scenografici che richiamavano la manifestazione, come fiori e una scrivania apposita. A rispondere alle domande è stato il ballerino e conduttore, che ha ironizzato sulla pressione dell’Ariston e sul suo possibile futuro nel settore.

P iù che in un’intervista, una vera e propria simulazione. Negli studi di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha allestito per Stefano De Martino una finta conferenza stampa da direttore artistico di Sanremo, con tanto di fiori sanremesi e scrivania d’ordinanza. De Martino ha accettato il gioco con la prontezza di chi quel ruolo lo sente già suo, trasformando lo sketch in un’occasione per testare la comunicazione del “suo” Festival. Un momento di metatelevisione che ha confermato quanto il conduttore sia ormai il volto centrale della strategia Rai, capace di maneggiare l’ironia senza perdere l’autorevolezza del ruolo. Stefano De Martino, vita e carriera.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ha risposto a tutto, ironizzando sulla pressione dell'Ariston e sul futuro della sua "compagnia di giro"

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