Guerra in Iran Confindustria Romagna preoccupata | tre imprese su quattro lamentano già riduzione dei profitti

Secondo un'indagine condotta tra le imprese della regione, quasi il 75% delle aziende segnala già una diminuzione dei profitti a causa delle tensioni internazionali. Inoltre, circa il 60% delle industrie prevede un rallentamento dell’attività nel prossimo trimestre, legato alle difficoltà nelle catene di approvvigionamento, ai costi crescenti delle materie prime e alle sfide legate all’export. Le preoccupazioni riguardano principalmente i settori legati alla logistica e alla produzione.

Quasi due industrie romagnole su tre si attendono un rallentamento dell’attività per il prossimo trimestre, a causa delle incertezze internazionali e del loro impatto su logistica, costi delle materie prime e internazionalizzazione, anche se tale rallentamento è previsto in modo diverso in.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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