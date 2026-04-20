Guerra in Iran Confindustria preoccupata | Ravenna ha l' industria più energivora in Romagna rischio stangata nella bolletta

In Romagna, quasi due aziende industriali su tre prevedono un rallentamento delle attività nel prossimo trimestre a causa delle tensioni internazionali. Ravenna, con il settore più energivoro della regione, si trova a fronteggiare un possibile aumento dei costi delle bollette energetiche. L’incertezza globale influisce su logistica, materie prime e processi di internazionalizzazione, creando preoccupazioni tra gli operatori locali.

Quasi due industrie romagnole su tre si attendono un rallentamento dell’attività per il prossimo trimestre, a causa delle incertezze internazionali e del loro impatto su logistica, costi delle materie prime e internazionalizzazione, anche se tale rallentamento è previsto in modo diverso in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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