Gtt consegnate lettere di assunzione e chiavi dei bus a 69 nuove risorse tra cui 55 conducenti

Lunedì 20 aprile nella sede di Gtt si è svolto un evento di accoglienza per 69 nuove assunzioni, tra cui 55 conducenti di autobus. Durante l’incontro, il presidente e l’amministratore delegato dell’azienda hanno consegnato le lettere di assunzione e le chiavi dei mezzi ai nuovi dipendenti. Le risorse sono entrate in servizio tra marzo e aprile del 2026. L’assessora alla Mobilità della Città di Torino ha partecipato all’evento.