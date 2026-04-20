Gtt consegnate lettere di assunzione e chiavi dei bus a 69 nuove risorse tra cui 55 conducenti
Lunedì 20 aprile nella sede di Gtt si è svolto un evento di accoglienza per 69 nuove assunzioni, tra cui 55 conducenti di autobus. Durante l’incontro, il presidente e l’amministratore delegato dell’azienda hanno consegnato le lettere di assunzione e le chiavi dei mezzi ai nuovi dipendenti. Le risorse sono entrate in servizio tra marzo e aprile del 2026. L’assessora alla Mobilità della Città di Torino ha partecipato all’evento.
Guido Mulè e Antonio Fenoglio, amministratore delegato e presidente di Gtt, e l’assessora alla Mobilità della Città di Torino Chiara Foglietta hanno dato il benvenuto a 69 nuove risorse, entrate in azienda tra marzo e aprile 2026, con un evento che si è svolto lunedì 20 aprile nella sede.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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