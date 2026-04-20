Grande stagione per l' Olympic Morbegno

L'Olympic Morbegno sta vivendo un momento di grande successo che segna una stagione storica. La prima squadra, appena promossa nel campionato di Promozione, si trova in una posizione favorevole, con l’obiettivo di qualificarsi ai playoff. Nel frattempo, anche il settore giovanile si distingue per i risultati ottenuti, contribuendo a rafforzare la presenza e la crescita del club. La squadra si prepara a concludere l’annata con un finale di stagione ricco di soddisfazioni.

È un finale di stagione che profuma di storia quello che sta vivendo l’Olympic Morbegno. Mentre la prima squadra, neopromossa nel campionato di Promozione, attende di definire il proprio destino confermandosi la vera sorpresa della categoria e puntando con decisione ai playoff, è il settore.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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