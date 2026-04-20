Grande risultato per la vela italiana | il riminese Enrico Morina è campione europeo Ilca 4
Enrico Morina, velista di Rimini, ha vinto il titolo europeo della classe Ilca 4 al termine della competizione disputata nel 2026 a Murcia, in Spagna. La gara, denominata Ilca 4 Youth European Championship & Open European Trophy, si è conclusa con la conquista del primo posto da parte dell’atleta italiano. La vittoria rappresenta un risultato importante per la vela nazionale.
Grande risultato per la vela italiana: il riminese Enrico Morina ha conquistato il titolo europeo Ilca 4 al termine del 2026 Ilca 4 Youth European Championship & Open European Trophy, disputato nelle acque di Murcia, in Spagna. Morina si è imposto nella flotta maschile, composta da oltre 250.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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