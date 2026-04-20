Il Grande Fratello Vip 8 ha registrato uno share inferiore rispetto alle aspettative. Per questa ragione, i responsabili del programma hanno deciso di modificare il palinsesto e di posticipare la finale. La durata dello show potrebbe essere estesa o accorciata in base agli ascolti, con la data della conclusione che potrebbe spostarsi rispetto alla programmazione originale. Al momento, non sono stati annunciati nuovi dettagli sulla nuova programmazione.

Potrebbe cambiare la durata del Grande Fratello Vip 8 durante il suo percorso su Canale 5. A risentirne ovviamente sarebbe la data della finalissima. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile cambiamento nel calendario della trasmissione, nonostante gli ascolti non siano dei migliori. Nicolò Brigante si sfoga dopo il ritiro dal GF La finale del GF VIP 8 cambia ancora data. Il calendario del Grande Fratello Vip 8 potrebbe subire un nuovo slittamento. La finale, inizialmente prevista per la fine di aprile 2026, era già stata posticipata al 5 maggio 2026, ma nelle ultime ore si fa strada un’ulteriore ipotesi che porterebbe la conclusione del reality più avanti.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Grande Fratello Vip 8: share non brilla, cambia il palinsesto e slitta la finale

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