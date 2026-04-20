Gli studenti di nove scuole veneziane lanciano il Tg della sicurezza

Nove scuole di Venezia hanno partecipato al progetto “Sicurezza Educazione Ingegneria”, producendo video spot e poster dedicati alla sicurezza. Fino al 20 aprile, chiunque può votare i materiali pubblicando like o love nel gruppo Facebook “Scuole Geniali”. La partecipazione è aperta a tutti, che possono contribuire alla scelta preferita tra i contenuti realizzati dagli studenti.

Fino al 20 aprile tutti possono votare video spot e poster creati dalle scuole veneziane nell'ambito del progetto “Sicurezza Educazione Ingegneria”, esprimendo like o love su Facebook nel gruppo Scuole Geniali (a questo link). Si tratta di un progetto che vede protagonisti 200 studenti di 9.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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