Giustizia | UCPI norma su compensi legati a rimpatrio viola indipendenza difesa

L’Unione Camere Penali ha espresso critiche riguardo a un emendamento inserito nel decreto sicurezza che collega i compensi per gli avvocati coinvolti nei rimpatri volontari alle politiche statali. Secondo l’associazione, questa norma mette a rischio l’indipendenza della difesa legale, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di influenze esterne nel lavoro degli avvocati. La questione riguarda il rapporto tra le risorse economiche e la libertà di agire nel rispetto delle garanzie costituzionali.

Avvocati e rimpatri volontari: l’Unione Camere Penali critica l’emendamento al decreto sicurezza e denuncia il rischio di una difesa legale subordinata alle politiche statali.. “ L’emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato soltanto se il cittadino straniero assistito presenta domanda di “rimpatrio volontario” e viene effettivamente rimpatriato, trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione”. L o afferma in una nota la Giunta dell’Unione delle Camere Penali italiane. “ È una previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza”, prosegue la Giunta UCPI.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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