C’è anche Giuseppe Del Leo tra gli indagati dell’indagine della procura di Roma sulla “Squadra Fiore”. L’ex numero due del Dis figura nel registro degli indagati per peculato e sarebbe stato tirato in ballo in alcune intercettazioni tra appartenenti alla “Squadra Fiore”. Secondo gli inquirenti Del Deo "avrebbe utilizzato, per fini non istituzionali, gli schedari informativi istituiti per il trattamento di notizie e informazioni necessarie al perseguimento degli scopi istituzionali del comparto”. Chi è Giuseppe Del Leo. Giuseppe Del Leo è una figura poco conosciuta al grande pubblico, ma il suo percorso professionale si è sviluppato per anni in uno degli ambiti più riservati dello Stato italiano: quello dell’intelligence.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giuseppe Del Leo, chi è l’ex numero 2 del Dis indagato per peculato

Notizie correlate

Dossieraggio, indagato l'ex n.2 del Dis Giuseppe Del Deo: contestato peculatoL'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo, è indagato per peculato nell'indagine della Procura di Roma, coordinata da Stefano Pesci, che riguarda...

Dossieraggio: indagato ex numero due del Dis, peculato da 5 milioni di euroE’ quanto emerge da una nota diffusa dai carabinieri del Ros che oggi hanno effettuato una serie di perquisizioni.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Coffee Break - Puntata del 17/4/2026; Rassegna MarteDiari: a S. Ilario la Divina Francigena di Leo Leonelli; Camerun, Papa Leone XIV: L'umanità ha fame di pace, servono gesti di perdono; L’assessore Leo: Finanziato il progetto PERFORMA.PA, dal PNRR risorse per innovare la PA pugliese e investire sulle persone.

Giuseppe Del Leo, chi è l’ex numero 2 del Dis indagato per peculatoC’è anche Giuseppe Del Leo tra gli indagati dell’indagine della procura di Roma sulla Squadra Fiore. L’ex numero due del Dis figura nel registro degli indagati per peculato e sarebbe stato tirato in ... ilgiornale.it

Chi è Giuseppe Del Leo, l’uomo dell’intelligence indagato per peculatoLa lunga carriera, i contatti che contano, il pensionamento anticipato e poi quell’ultimo incarico in Cerved ... msn.com

In occasione della festa di San Giuseppe, il CUB Club, unitamente ai Leo Alpha, e al Lions ATC e agli altri Lions di Gela, é stato protagonista di un service tutto “gelese”, la tradizionale cena di San Giuseppe! Sono stati raccolti una quantità straordinaria di cibo - facebook.com facebook