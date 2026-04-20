Dossieraggio | indagato ex numero due del Dis peculato da 5 milioni di euro

Un ex alto dirigente di un servizio di intelligence è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta sul dossieraggio. L'indagato è accusato di aver sottratto circa cinque milioni di euro attraverso atti di peculato. L'indagine si concentra anche su presunte violazioni di sistema informatico e accessi abusivi ai sistemi di sicurezza. Le autorità stanno analizzando documenti e registrazioni per approfondire quanto accaduto.

E’ quanto emerge da una nota diffusa dai carabinieri del Ros che oggi hanno effettuato una serie di perquisizioni. Del Deo, dopo essere uscito dal Dis, è attualmente il presidente esecutivo di Cerved Group Spa. Nel procedimento è anche indagato Carmine Saladino, ex capo della società Maticmind, per truffa. I due filoni di indagine hanno collegamenti in base ad alcune intercettazioni in cui appartamenti alla Squadra Fiore tira in ballo Del Deo. Le contestazione riguardano presunti illeciti iniziati nel 2022. L’attività ha riguardato sette persone. Nel filone che coinvolge Del Deo – quando era all’Aisi – i pm contestano peculato da cinque milioni di euro.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Dossieraggio: indagato ex numero due del Dis, peculato da 5 milioni di euro Notizie correlate Dossieraggio: indagato l'ex numero due del Dis Del Deo, peculato da 5mln. Perquisizioni sulla "Squadra Fiore"L’ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo, è indagato per peculato nell’indagine della Procura di Roma, coordinata da Stefano Pesci, che riguarda... Dossieraggio, indagato l'ex n.2 del Dis Giuseppe Del Deo: contestato peculatoL'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo, è indagato per peculato nell'indagine della Procura di Roma, coordinata da Stefano Pesci, che riguarda... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caso Equalize, il comandante dell'Accademia della Guardia di finanza Di Gesù indagato: Passò dati sottobanco su nove società; Equalize, chiesto il processo per Pazzali e altri 80 rischiano il giudizio; L'inchiesta Equalize: Milleri accusato di dossieraggio contro Del Vecchio jr; Stragi del '92, i pm di Caltanissetta chiedono l’archiviazione dell’indagine mafia-appalti per la morte di Falcone e Borsellino. Dossieraggio, indagato ex numero 2 DisL'ex numero due del Dis, Del Deo, è indagato per peculato dalla Procura di Roma nell'inchiesta che riguarda anche la Squadra Fiore - gruppo clandestino che faceva attività di dossieraggio - e ha porta ... rainews.it Perquisizioni sullo spionaggio della Squadra Fiore. Indagato Del Deo, ex numero 2 del DisL'indagine della Procura di Roma sul gruppo clandestino ha permesso di acquisire elementi su presunti progetti finalizzati a raccogliere nelle mani ... huffingtonpost.it L'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo, è indagato per peculato nell'indagine della Procura di Roma, coordinata da Stefano Pesci, che riguarda anche la Squadra Fiore - gruppo clandestino che faceva attività di dossieraggio - e che ha portato oggi ad - facebook.com facebook Dossieraggio, indagato Del Deo: perquisizioni dei Ros e accuse di peculato #dossieraggio x.com