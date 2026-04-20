Giuseppe Conte si ricandida premier e dagli alleati solo silenzio

Nella giornata di ieri, alcune agenzie di stampa hanno diffuso un’intervista di Giuseppe Conte al Corriere della Sera, in cui ha annunciato la sua intenzione di candidarsi nuovamente come premier. La notizia ha suscitato poche reazioni tra gli alleati, che finora non hanno commentato pubblicamente. La reazione ufficiale degli altri esponenti politici, invece, è assente o molto limitata. La vicenda si svolge mentre la mattina è appena iniziata.

Chi tace, non acconsente. Non è neanche metà mattina, quando le agenzie di stampa rilanciano l’intervista rilasciata da Giuseppe Conte al Corriere della Sera, ieri. «Le primarie sono il modo più efficace per indicare il leader della coalizione, ma solo dopo aver condiviso un programma comune», torna a precisare il leader di M5S. Una mano tesa? Una proposta? Un toc toc alla porta dei presunti alleati? Un diktat? Qualunque cosa fosse, è stata ignorata dai destinatari del campo largo. Solo Carlo Calenda, che al momento è fuori dal perimetro della sinistra, l’ha commentata, ma unicamente per insultare l’ex premier. «La sua essenza spirituale e politica? Ndo cojo, cojo» ha chiosato il capo di Azione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte si ricandida premier e dagli alleati solo silenzio Notizie correlate Leggi anche: Claudia Conte: “Una relazione con il ministro Piantedosi? Sì, non posso negarla”. Dal Viminale nessun commento, solo un imbarazzato silenzio Giorgio Mulè picchia duro contro Giuseppe Conte: "Dice solo fesserie. Signori, mandatelo a..."Dopo aver smascherato il pm Henry John Woodcock in una delle ultime puntate di Piazzapulita, Giorgio Mulè tenta il bis anche con Giuseppe Conte. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Pd serra i ranghi contro Conte e studia il boicottaggio di Vespa; Centrosinistra, la fuga in avanti di Silvia Salis non piace agli alleati; Conte: Questa destra ci lascia macerie. Primarie? Intanto serve un programma; Conte 'riunisce' il campo largo: 'Le primarie non saranno divisive'. Giuseppe Conte: Le primarie servono. Prima del M5S votavo De Mita e i radicaliIntervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Lla famiglia, gli anni difficili a Roma e la linea politica: Identità progressista, alleanze ... huffingtonpost.it Conte, l'acrobata di Volturara. Contraddizioni, salite e discese per tornare premierElezioni politiche del settembre 2022. L'agenzia di stampa Ansa batte questa notizia: A Volturara Appula, comune italiano di 380 abitanti ... iltempo.it «Dopo gli attacchi illegali di Stati Uniti e Israele bisogna stare attentissimi a non lasciarsi coinvolgere in interventi che non siano diplomatici». Giuseppe Conte non nasconde la preoccupazione per le conseguenze politiche ed economiche prodotte dal blocco - facebook.com facebook Giuseppe #Conte al Corriere: “È evidente che la mia caduta da premier è dovuta ad ambienti finanziari interni e stranieri. Mi risulta da varie fonti — come d’Alema — che Draghi si fosse mosso in proprio per chiedere un cambio di governo ben prima che avven x.com